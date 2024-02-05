إيران تهدد أمريكا: سنرد على أي هجوم يستهدف اراضينا

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده "لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون".وأضاف: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيء".وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها "مغامرة" و"غير قانونية"، معتبرا أنها نُفذت في إطار "سياسة الدعم الكامل" لإسرائيل".وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 كانون الثاني.وأعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة "ستواصل" ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.