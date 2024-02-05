الكشف عن حقيقة زيارة ممثلة اباحية أمريكية لطهران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله عن زيارة الممثلة ويتني رايت إلى طهران مؤخراً، أن "سفر مواطني الدول الأخرى إلى إيران لا يتم إلا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية".وأضاف: "أنا شخصيًّا لم أكن على علم برحلة ويتني رايت".ونشرت رايت، خلال الأيام القليلة الماضية، صورًا لها وهي ترتدي الحجاب بجوار السفارة الأمريكية السابقة في طهران، وبعض المراكز العامة في إيران.وكتبت ويتني رايت على حسابها في "إنستغرام" أنه "لن تكون هناك مشاكل في إيران إذا تم اتباع القواعد".ومن جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "الممثلة الأمريكية صاحبة الأفلام المبتذلة لم تأت إلى إيران بدعوة من أي شخص أو مؤسسة، بل ذهبت إلى وكر التجسس (السفارة الأمريكية في طهران) كشخص عادي ولم يكن احتفاليًّا".وتابعت: "ويتني رايت لم تتم دعوتها من أي منظمة في إيران، بل سافرت إلى إيران شخصيًّا وحصلت على تأشيرة، ولم يكن نظام التأشيرات على علم بطبيعة عملها غير الأخلاقي والفاحش".