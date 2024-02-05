هزة أرضية تضرب ولاية تركية

وبحسب مرصد قنديلي، فإن "هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وقعت في ولاية تشوروم"، مبيناً أن الزلزال وقع على عمق يبلغ 7.7 كيلومتر".وبحسب التقارير الأولية، فانه لم ترد أنباء فورية عن حدوث أضرار جسيمة أو إصابات بشرية، إلا أن السلطات المحلية تقوم حالياً بتقييم الوضع والبحث عن أي تأثيرات محتملة.