واشنطن: ردنا على الهجوم في الأردن لم يُستكمل بعد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن "لم يُستكمل بعد".



وقالت (البنتاغون) في بيان، "واشنطن استهدفت مع حلفائها 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي".

وأضافت "ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر"، مشددة "نعلم أن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتنا".

الى ذلك، قالت البنتاغون، "من المرجح وقوع خسائر بشرية في ضرباتنا في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرا"، مضيفة "ردنا على الهجوم على قواتنا في شمال شرق الأردن لم يُستكمل بعد".

وأكدت "هجماتنا ركزت بشكل أساسي على وكلاء إيران ولا نستهدف قوات الأمن الرسمية في العراق"، موضحة أن "الحكومة العراقية شريك نقدره ونعمل معه عن كثب في مكافحة الإرهاب".

وتابعت "تواصلنا بشكل متسق مع العراقيين ونبلغهم دوما بأننا نحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد قواتنا".

يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر أول أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، رداً على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن اسفر عن قتلى ومصابين.