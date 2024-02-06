إثيوبيا: لا نقاش حول سد النهضة بعد الان

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أبي أحمد، استعداد بلاده "للتفاوض حول السد وتلبية المطالب المصرية "بأقصى ما في وسعها".إلا أنه "شدد أيضاً على "ضرورة إظهار القاهرة استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا"، وفق تعبيره.وجاءت تصريحات أحمد ردا على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن بلاده "مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري وتلبيتها بأقصى ما في وسع إثيوبيا".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن الشهر الماضي "قرب انتهاء المرحلة النهائية من تعبئة السد الضخم، الذي تعول عليه أديس أبابا في مجال توليد الكهرباء، بينما يثير قلق مصر لناحية حصتها المائية".وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.يذكر أن أديس أبابا كانت تعهدت سابقا بعدم إلحاق ضرر بالقاهرة والخرطوم، خلال ملء السد، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.