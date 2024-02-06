مسؤول أمريكي يكشف: الحوثيون شنوا 6 هجمات اليوم

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن "الحوثيين استخدموا صواريخ ومسيّرات إيرانية المصدر في هجماتهم في المنطقة".

ووسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتجهة إلى موانئها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق عدة من اليمن.