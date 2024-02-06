انتخاب لبناني رئيساً لمحكمة العدل الدولية

وحسب بيان للمحكمة، فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سلام سفيراً وممثلاً دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946.وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات، ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا).