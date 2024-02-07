بايدن يتحول لمادة سخرية دسمة: كيف التقى برئيس فرنسي ميت منذ 30 عاما؟

روى بايدن (81 عاما) في كلمة خلال حدث انتخابي في لاس فيغاس الأحد، حكاية عن رد فعل ماكرون على خطاب ألقاه في قمة لمجموعة السبع في عام 2020.حيث قال بايدن: "بعد انتخابي مباشرة، ذهبت إلى اجتماع مجموعة السبع في إنكلترا، وجلست وقلت: لقد عادت أمريكا!، ونظر إلي ميتران من ألمانيا – أعني فرنسا – وقال: “كم ستستغرق من الوقت لتعود؟”.وفي وقت لاحق، أدرج نص أصدره البيت الأبيض الاسم الصحيح للرئيس الفرنسي ماكرون بين قوسين.وحظيت زلة اللسان الجديدة لبايدن بالخلط بين ماكرون الذي تولي منصبه كرئيس لفرنسا عام 2017، وميتران الذي تولي مهامّه من 1981 إلى 1995، بموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.لم تكن هذه أول زلة لسان من قبل الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عامًا، وفي يوليو/تموز 2023، قال بالخطأ إن "أكثر من 100" أمريكي ماتوا بسبب كوفيد-19 منذ تفشي الوباء، وقام البيت الأبيض في وقت لاحق بتصحيح هذا الرقم إلى "أكثر من مليون".