إيران تضع معدات بصرية وإلكترونية جديدة في حدودها مع العراق.. ما الغاية؟

وقال كودرزي أثناء زيارته لحدود خسروي ورعايته حفل افتتاح العديد من وحدات البناء في الحدود: "كان لنا اليوم اجتماع تكتيكي وعملاني في المنطقة العامة لقصر شيرين مع قادة الأفواج التابعة بما في ذلك محافظات كرمنشاه وخوزستان وإيلام وكردستان وأذربيجان الغربية وحرس الحدود لهذه المحافظات للبحث في المكافحة بلا هوادة للمهربين المسلحين، وخاصة الجماعات الشريرة في المنطقة، وتوصلنا إلى نتائج إيجابية ومطلوبة للسيطرة الاستخبارية اللازمة في الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية للبلاد".وأضاف، "كما تم اتخاذ القرارات اللازمة في مجالات التدريب وتوفير المعدات البصرية والإلكترونية الجديدة، وخاصة الاجهزة الحدودية الذكية والامكانيات التي يحتاجها حرس الحدود في البلاد.وتابع قائد قوات حرس الحدود: "في المحافظات الحدودية وخاصة كرمنشاه، وبالتنسيق على مستوى المديرين العامين للمحافظة والمحافظ وجهود قادة حرس الحدود في المناطق الحدودية لهذه المحافظة المهمة والحساسة والمؤثرة في أمن البلاد، فقد تم اتخاذ تدابير فعالة ومؤثرة فيما يتعلق بإمدادات المياه والكهرباء والغاز وبناء المرافق المناسبة والمجمعات التعليمية وجعل البيئة الخدمية مناسبة في الوحدات الحدودية لزملائنا المتواجدين على الحدود على مدار الساعة وذلك من اجل تحسين القدرة العملياتية لزملائنا في النقاط الحدودية والظروف الجبلية القاسية والحفاظ على الاقتدار أكثر مما كان عليه في الماضي".