الرئيس البولندي: ترامب بإمكانه انهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن دودا تعليقه حول وعد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال يوم واحد بقوله: "أستطيع أن أقول بناءً على تجربتي الشخصية كرئيس للجمهورية البولندية، وأنني عملت ذات مرة مع الرئيس دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، لقد تم الوفاء بما وعدني به".وأضاف: " لذا أستطيع أن أقول إن الرئيس ترامب يفي بكلمته، وإذا قال شيئا فإنه يأخذه على محمل الجد".ووعد ترامب مرارا بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024.وكان الرئيس البولندي، قد صرح قبل أيام أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم حتى لو سيطرت على مناطق أخرى، حيث إن جزيرة القرم لها "أهمية خاصة" بالنسبة لروسيا وهي أرض روسية تاريخيا، على حد قوله.