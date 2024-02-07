اختفاء مروحية أمريكية على متنها 5 من قوات "المارينز" في سان دييغو

وقال متحدث باسم قوات مشاة البحرية الأمريكية، إن "فرق الإنقاذ تبحث عن مروحية عسكرية على متنها خمسة من مشاة البحرية بعد أن "تم الإبلاغ عن تأخرها" في طريقها من قاعدة بالقرب من لاس فيغاس إلى قاعدة أخرى في سان دييغو".وأوضحت النقيب ستيفاني ليغويزامون من جناح الطائرات البحرية الثالث قائلة: "كان مشاة البحرية على متن طائرة هليكوبتر من طراز CH-53E Super Stallion وانطلقوا من قاعدة كريتش الجوية إلى قاعدة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية في 6 فبراير 2024، عندما تم الإبلاغ عن تأخر الطائرة".وأضافت: "يقوم جناح الطائرات البحرية الثالث بتنسيق جهود البحث والإنقاذ مع إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو والدورية الجوية المدنية".والطائرة "CH-53E" هي طائرة هليكوبتر ثقيلة تستخدم لنقل القوات والمعدات ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 طنا من البضائع، وفقا للبحرية الأمريكية.وأشار المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا - سان دييغو، مايك كورنيت، لشبكة "سي إن إن" إلى أن "من بين أولئك الذين يبحثون عن المروحية المفقودة رجال إطفاء في كاليفورنيا".وبين كورنيت أن "الوكالة نشرت ثلاث سيارات إطفاء وسيارة إسعاف بعد حصولها على تقريرها الأول عن الطائرة في الساعة 2:20 صباحا (بالتوقيت المحلي)، مشيرًا إلى أن آخر إشارة منها تم تسجيلها في الساعة 11:20 مساءً. يوم الثلاثاء".وأضاف أن "المستجيبين بحثوا في بحيرة مارينا، بالقرب من ممر في غابة كليفلاند الوطنية، لكن "الثلوج الكثيفة والظروف الشتوية أعاقتهم"، مما أجبرهم على الانسحاب".وتابع: "الآن بعد أن بدأ ضوء النهار، سنعود إلى العمل من جديد".