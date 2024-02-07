رداً على اتهامها له.. نادر صعب يقدم بلاغاً ضد ريهام سعيد

قدم الجراح التجميلي اللبناني نادر صعب، بلاغاً ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بعد اتهامات له بإحداث "عاهة مستديمة" لها.



وجاء في بيان صادر عن صعب، "تقدم الدكتور نادر صعب يوم الأحد الماضي ببلاغ إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد وقناة "هي" الفضائية".

وأضاف البيان "كما تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين ضد المذيعة وجاري التحقيق فى تلك البلاغات".

ونقل البيان عن صعب تأكيده على "ثقته الكاملة فى القضاء المصري مهما بلغت حملات التشهير الممنهجة التى يتعرض لها".

وكان محمود كبيش، محامي الإعلامية المصرية ريهام سعيد، تقدم، اليوم الأربعاء، ببلاغ جديد إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، ضد طبيب التجميل اللبناني الشهير، متهماً إياه بت"هتك عرض وإحداث عاهة مستديمة لموكلته نتيجة الإهمال الطبي".

كما تقدم المحامي أيضاً بتوجيه "تهمة الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها، واستراق السمع والتسجيل من دون حق، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وسبها وقذفها"، حسب قوله.