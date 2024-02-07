الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "من جانب واحد" في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ ضربة "من جانب واحد" في العراق.







وأضافت: "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".



وتابع البيان: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا، ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا". وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية..".وأضافت: "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".وتابع البيان: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا، ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، مساء الأربعاء، بدوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، عن بدء التحقيق باستهداف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد، مؤكدة أن هذا الاستهداف ادى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها.