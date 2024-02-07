قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد مصدر في سوريا، بأن قاعدة أمريكية في حقل نفطي تعرضت لقصف صاروخي وسمع دوي انفجارات.

ووفقاً لتقارير إعلامية وقعت الانفجارات على أراضي قاعدة عسكرية أمريكية تقع في منطقة حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

هذا ولم تتحدث الأنباء عن مزيد التفاصيل، كما لم يعلق الجيش الأمريكي بعد على المعلومات المتعلقة بهجوم محتمل على قاعدته.