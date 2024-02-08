بالأرقام.. أسعار عمرة رمضان 2024 في العراق والدول العربية

وتغيرت أسعار عمرة رمضان 2024 عن السنة الماضية في عدد من الدول العربية، وذلك مقترناً بالتضخم الذي عرفه العالم، وزيادة مصاريف النقل بالطيران، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كل مكان، من بينها السعودية.وتختلف أسعار عمرة رمضان 2024 حسب نوعية الطيران، هل هو مباشر إلى السعودية أم هناك إنزال في دولة أخرى، كما يلعب مكان وجود الفندق دوراً مهماً في تحديد الأسعار، فكلما كان الفندق قريباً من الحرم كان السعر مرتفعاً.أيضاً، يحدد سعر العمرة عدد الأيام التي يقضيها المعتمر في الديار المقدسة، إذ يختار البعض الذهاب في شعبان والرجوع عند عيد الفطر، وآخرون يفضلون قضاء العشر الأوائل أو النصف، والبعض الآخر يفضل عمرة العشر الأواخر من رمضان.انطلقت أسعار العمرة في المغرب لسنة 2024 من 2300 دولار، أي ما يعادل (26 ألف درهم مغربي)، شاملة مصاريف النقل (غير مباشر)، وتكلفة الفندق، والتأطير الديني، والنقل بين المناسك وسط السعودية.وحددت أغلب وكالات الأسفار في المغرب نفس الأسعار، التي ترتفع إذا كان النقل مباشراً إلى السعودية، كما أنه كلما قل عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة، ارتفع سعر التكلفة للشخص الواحد.تبدأ أسعار عمرة رمضان 2024 في الجزائر من 1500 دولار، ما يعادل ابتداء من 215000 دينار جزائري، حسب الأرقام التي أعلنت عنها الوكالات المتحصلة على الضوء الأخضر لتنظيم العمرة.وأصبح أقل عرض لدى وكالات الأسفار السياحية في الجزائر يصل إلى 1500 دولار (35 مليون سنتيم) لغرفة خماسية، ويبلغ العرض نحو 2200 (48 مليون سنتيم) دولار أمريكي في غرفة ثلاثية، حسب ظروف الإعاشة والخدمات المقدمة.وفي مصر كشفت اللجنة الفنية للحج، التابعة لوزارة السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة رمضان 2024، مُقدمة مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات الراغبة في أداء مناسك عمرة رمضان 2024.وتبدأ عمرة رمضان 2024 في مصر بالبرنامج الاقتصادي بـ1300 دولار (40 ألف جنيه)، وبرنامج 5 نجوم بـ2900 دولار (90 ألف جنيه)، وعمرة العشر الأواخر بـ6400 دولار (200 ألف جنيه).كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة في الأردن عصام الشاعر، عن أن أسعار عمرة رمضان 2024 ستشهد ارتفاعاً، مقارنة بالسنة الماضية.وقال المتحدث إن أسعار مناسك عمرة رمضان 2024 في الأردن تتراوح ما بين 400 دولار (300 دينار أردني و450 دولاراً مقابل (320 ديناراً أردنياً) بالنسبة للرحلات البرية.أما بالنسبة للرحلات بالطيران المباشر من الأردن إلى السعودية، فقد أوضح عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة في الأردن عصام الشاعر، أن الأسعار ستنطلق من 750 دولاراً أمريكياً (550 ديناراً أردنياً) و846 دولاراً (600 دينار).تنطلق أسعار عمرة رمضان 2024 في تونس، حسب ما أعلنت عنه مجموعة من وكالات الأسفار ابتداء من 1700 دولار أمريكي ما يُقابله 5400 دينار، وتصل إلى 2800 دولار أمريكي، ما يُقابله 8900 دينار تونسي.أما عمرة النصف الثاني من رمضان، فأسعارها تبدأ من 2400 دولار أمريكي، أي ما يُعادله 7500 دينار تونسي، متغيرة حسب نوعية الطيران مباشر أو ترانزيت، وأيضاً الخدمات المقدمة كعدد الأشخاص في الغرفة، ووجبات الأكل في الفنادق.