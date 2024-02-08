Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالأرقام.. أسعار عمرة رمضان 2024 في العراق والدول العربية

دوليات

2024-02-08 | 05:03
بالأرقام.. أسعار عمرة رمضان 2024 في العراق والدول العربية
المصدر:
عربي بوست
2,397 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات

مع اقتراب الشهر الفضيل، أبدى عدد كبير من المسلمين رغبتهم في القيام بعمرة رمضان، من هنا طُرح السؤال الأبرز عن أسعار عمرة رمضان 2024، والتي تتغير من دولة إلى أخرى، ومن عام إلى آخر.

وتغيرت أسعار عمرة رمضان 2024 عن السنة الماضية في عدد من الدول العربية، وذلك مقترناً بالتضخم الذي عرفه العالم، وزيادة مصاريف النقل بالطيران، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كل مكان، من بينها السعودية.

وتختلف أسعار عمرة رمضان 2024 حسب نوعية الطيران، هل هو مباشر إلى السعودية أم هناك إنزال في دولة أخرى، كما يلعب مكان وجود الفندق دوراً مهماً في تحديد الأسعار، فكلما كان الفندق قريباً من الحرم كان السعر مرتفعاً.

أيضاً، يحدد سعر العمرة عدد الأيام التي يقضيها المعتمر في الديار المقدسة، إذ يختار البعض الذهاب في شعبان والرجوع عند عيد الفطر، وآخرون يفضلون قضاء العشر الأوائل أو النصف، والبعض الآخر يفضل عمرة العشر الأواخر من رمضان.

أسعار عمرة رمضان 2024 في المغرب
انطلقت أسعار العمرة في المغرب لسنة 2024 من 2300 دولار، أي ما يعادل (26 ألف درهم مغربي)، شاملة مصاريف النقل (غير مباشر)، وتكلفة الفندق، والتأطير الديني، والنقل بين المناسك وسط السعودية.

وحددت أغلب وكالات الأسفار في المغرب نفس الأسعار، التي ترتفع إذا كان النقل مباشراً إلى السعودية، كما أنه كلما قل عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة، ارتفع سعر التكلفة للشخص الواحد.

أسعار عمرة رمضان 2024 في الجزائر
تبدأ أسعار عمرة رمضان 2024 في الجزائر من 1500 دولار، ما يعادل ابتداء من 215000 دينار جزائري، حسب الأرقام التي أعلنت عنها الوكالات المتحصلة على الضوء الأخضر لتنظيم العمرة.

وأصبح أقل عرض لدى وكالات الأسفار السياحية في الجزائر يصل إلى 1500 دولار (35 مليون سنتيم) لغرفة خماسية، ويبلغ العرض نحو 2200 (48 مليون سنتيم) دولار أمريكي في غرفة ثلاثية، حسب ظروف الإعاشة والخدمات المقدمة.

أسعار عمرة رمضان 2024 في مصر
وفي مصر كشفت اللجنة الفنية للحج، التابعة لوزارة السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة رمضان 2024، مُقدمة مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات الراغبة في أداء مناسك عمرة رمضان 2024.

وتبدأ عمرة رمضان 2024 في مصر بالبرنامج الاقتصادي بـ1300 دولار (40 ألف جنيه)، وبرنامج 5 نجوم بـ2900 دولار (90 ألف جنيه)، وعمرة العشر الأواخر بـ6400 دولار (200 ألف جنيه).

أسعار عمرة رمضان 2024 في الأردن
كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة في الأردن عصام الشاعر، عن أن أسعار عمرة رمضان 2024 ستشهد ارتفاعاً، مقارنة بالسنة الماضية.

وقال المتحدث إن أسعار مناسك عمرة رمضان 2024 في الأردن تتراوح ما بين 400 دولار (300 دينار أردني و450 دولاراً مقابل (320 ديناراً أردنياً) بالنسبة للرحلات البرية.

أما بالنسبة للرحلات بالطيران المباشر من الأردن إلى السعودية، فقد أوضح عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة في الأردن عصام الشاعر، أن الأسعار ستنطلق من 750 دولاراً أمريكياً (550 ديناراً أردنياً) و846 دولاراً (600 دينار).

أسعار عمرة رمضان 2024 في العراق
سُجلت أسعار عمرة رمضان 2024 من العراق براً، وذلك عن طريق وكالات الأسفار، ابتداء من 350 دولاراً (458500 دينار عراقي)، أما الرحلات الجوية فحُددت ابتداء من 490 دولاراً (641900 دينار عراقي).

أما عمرة رمضان كاملاً من العراق، فأغلب وكالات الأسفار حددتها بمبلغ 1000 دولار (مقابل 1309500 دينار عراقي) شاملة للنقل والسكن، ويُمكن أن يزيد المبلغ، حسب الخدمات الإضافية المقدمة للمعتمرين.

وبخصوص عمرة النصف الأول من رمضان، فقد حُددت تقريباً بسعر 800 دولار أمريكي، ما يُعادل 1047600 دينار عراقي.

أسعار عمرة رمضان 2024 في تونس
تنطلق أسعار عمرة رمضان 2024 في تونس، حسب ما أعلنت عنه مجموعة من وكالات الأسفار ابتداء من 1700 دولار أمريكي ما يُقابله 5400 دينار، وتصل إلى 2800 دولار أمريكي، ما يُقابله 8900 دينار تونسي.

أما عمرة النصف الثاني من رمضان، فأسعارها تبدأ من 2400 دولار أمريكي، أي ما يُعادله 7500 دينار تونسي، متغيرة حسب نوعية الطيران مباشر أو ترانزيت، وأيضاً الخدمات المقدمة كعدد الأشخاص في الغرفة، ووجبات الأكل في الفنادق.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
Play
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
Play
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
Play
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
Play
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Play
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Play
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
Play
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
Play
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
Play
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
رحال
Play
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
Play
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
Play
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
Play
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
Play
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
Play
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Play
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Play
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
Play
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
Play
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
Play
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
لقطات
Play
لقطات
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
Play
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.