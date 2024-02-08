بقرار احادي.. الغاء التعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، بأن "برلمان بيونغ يانغ قرر إنهاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين".كما ألغى البرلمان "القوانين الخاصة بالجولات السياحية الدولية التي يتم تنظيمها إلى "جبل كومغانغ" السياحي الذي اعتُبر في الماضي رمزا للتعاون بين الكوريتين، وفق المصدر".ونقلت الوكالة عن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، قولها إن "قرار الإنهاء من شأنه أن يزيد من عزلة كوريا الشمالية، وإنه كان قرارا متوقعا".وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين، إن "الحكومة ليس لديها خطة وشيكة للرد، مؤكدا أن اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين لا تصبح باطلة بقرار الشمال أحادي الجانب".