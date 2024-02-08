مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمدينة النبطية جنوبي لبنان

أعلنت وسائل اعلام عربية، اليوم الخميس، استهداف سيارة مدنية في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوسائل، ان "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مدينة النبطية جنوبي لبنان"، مشيرة الى ان "3 القصف اسف عن إصابة 3 اشخاص".



وأضافت ان "غارتين إسرائيليتين نفذت على بلدة كفركلا جنوبي لبنان".