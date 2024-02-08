زيلينسكي يعين قائدا جديدا للجيش الأوكراني

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الخميس، "إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل زهاء عامين".وكتب عمروف عبر منصات التواصل: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل انجازاته وانتصاراته".وأكد الرئيس زيلينسكي أنه "طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".