بايدن يتحول لأضحوكة مجددًا في مواقع التواصل: السيسي رئيس المكسيك

وفي سياق حديثه عن إيصال المساعدات الى غزة وفتح معبر رفح، قال بايدن انه: "كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات".وتابع بايدن قائلا: "تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف.."وخلط بايدن خلال الساعات الماضية في خطابات مختلفة، بين مسؤولين وسياسيين اوربيين "متوفين وحاليين"، فعلى سبيل المثال قال انه سأل "هلموت كول" المستشار الألماني الاسبق عن كيف سيكون رد فعله إذا قرأ عن اقتحام أشخاص للبرلمان البريطاني وقتل ضباط "لوقف انتخاب رئيس للوزراء"، لكن في الحقيقة ان أن ميركل هي التي كانت موجودة في القمة المذكورة وكول متوفي من 2017.وفي حدث مشابه هذا الأسبوع، عن قمة مجموعة السبع، خلط بايدن مجددا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والراحل فرانسوا ميتران، الذي قاد فرنسا من عام 1981 إلى عام 1995 وتوفي في عام 1996.