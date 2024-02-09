ضربات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية في اليمن

وذكر بيان القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، انها "نفّذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من جانب الحوثيين في اليمن".واضافت، ان "هذه الزوارق والصواريخ قد رصِدت في مناطق باليمن يُسيطر عليها انصار الله "الحوثيّون"، وكانت تمثّل "تهديداً وشيكاً للسفن البحرية".