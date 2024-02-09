باكستان.. مرشحو عمران خان المسجون يتصدّرون الانتخابات

ومُنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعّمها خان من خوض الانتخابات كحزب، لكنّ الاستطلاع غير الرسمي الذي بثّت نتائجه قنوات التلفزة المحليّة أظهر أنّ المرشحين المستقلّين، بمن فيهم عشرات ممّن اختارهم حزبه، يتقدّمون في معظم الدوائر الانتخابية سواء في انتخابات البرلمان الاتّحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية، بحسب "فرانس بريس".وبعد 11 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، لم تنشر اللجنة الانتخابية أيّة نتائج، وقد عزت هذا التأخير إلى "مشاكل في الإنترنت".وكان متوقّعًا أن يفوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي أجريت الخميس، إذ يؤكّد محلّلون أنّ رئيس الوزراء الأسبق، البالغ من العمر 74 عامًا، أبرم اتفاقًا غير معلن مع الجيش للعودة إلى رئاسة الوزراء.