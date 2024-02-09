سرقتها قبل 150 عاما.. غانا تستعيد 7 قطع اثرية من بريطانيا

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه "تم نهب القطع الأثرية من غانا المستعمرة البريطانية في القرن التاسع عشر قبل نقلها إلى متحف فاولر في جامعة كاليفورنيا بـ لوس أنجلوس في الستينيات".وتضمنت القطع الأثرية مخفقة من ذيل الفيل وكرسيا مزخرفا مصنوعا من الخشب والجلد والحديد، ومقعدين مذهبين، وقلادة ذهبية، وسوارين.وتعتبر هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من عمليات إعادة القطع الثمينة المسروقة إلى العديد من البلدان الإفريقية، وفق الوكالة.من جهته قال أوتومفو أوسي توتو، ملك مملكة أشانتي في كوماسي، أكبر مدينة في غانا في حفل إعادة القطع الأثرية: "نحن هنا... لأن الرجل الأبيض جاء إلى أسانتانمان لينهبها ويدمرها".وتسلمت المملكة القطع الأثرية يوم الاثنين، الذي صادف الذكرى الـ 150 لنهب القوات الاستعمارية البريطانية مدينة أشانتي في عام 1874. وجرى تقديمها في مراسم أمس الخميس.