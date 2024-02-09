زلزال قوي يضرب هاواي

أعلن مرصد الزلازل الأمريكي، الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب هاواي، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن "الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات وقع بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية".



وأضافت الهيئة، ان "مركز الزلزال يقع على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض".

