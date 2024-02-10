نصر الله وأمير عبد اللهيان على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات

وقال حزب الله في بيان إن "نصر الله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت مجتبى أماني".وأضاف "جرى خلال اللقاء استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصًا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة كما تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" لفتت إلى أن زيارة عبد اللهيان إلى لبنان تاتي ضمن جولة تشمل سوريا وربما دولا أخرى أيضا.وتشهد المنطقة توتراً يتزايد بمرور الأيام جراء الحرب المدمرة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة، فيما يتبادل حزب الله اللبناني القصف المدفعي والجوي مع جيش الكيان، كما يشن الحوثيون في اليمن عمليات لمنع مرور السفن المرتبطة بتل أبيب أو المتوجهة إلى الموانئ الخاضعة لها، في حين تنفذ الفصائل العراقية عمليات قصف تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا رداً على دعم واشنطن للحرب على غزة.وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على العراق في الفترة القليلة الماضية أدت لاستشهاد مقاتلين وقادة في الحشد الشعبي جرى اغتيال بعضهم في بغداد كما قصفت مواقع في اليمن وسوريا.