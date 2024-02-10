"العثور على أسماك بوجوه بشرية" يغزو مواقع التواصل.. ما القصة؟ (فيديو)

ويضم الفيديو مشاهد ملتقطة ما يبدو أنها بحيرة فيها أسماك وجوهها تشبه وجوه البشر، وأرفق الفيديو المعد على شكل وثائقي بتعليق صوتي باللغة الإنجليزية، يتناول الحديث عن العثور على نوع جديد من الأسماك يطلق عليها اسم "هومو بيسيس" في بحيرة سامسارا في منطقة كارانغي تشبه وجوهها وجه الإنسان.ونقل مشاركو الفيديو بعضاً من هذا التعليق الصوتي إلى اللغة العربية، فكتبوا: "في إقليم كارانغي الاستوائي المنعزل، توجد بحيرة سامسارا.. تم حديثاً اكتشاف أنواع غريبة من الأسماك التي تشابه وجوه البشر، مما جعل علماء أبحاث الأحياء المائية في حيرة ودهشة".حظيت هذه المقاطع بانتشار واسع وأثارت جدلاً حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقية أم لا، لكن الفيديو في الحقيقة مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية، بحسب فرانس برس.