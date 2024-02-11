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"الأسير الفلسطيني" يكشف حصيلة صادمة تخص المعتقلين
دوليات
2024-02-11 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
357 مشاهدة
اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 6950 فردا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
وتركزت حملة الاعتقالات في محافظات الخليل وتحديدا في بلدة بيت أمر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا وطولكرم وبيت لحم.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
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