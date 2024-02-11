الصين.. أرقام تظهر زيادة في حالات الزواج المتأخر

أظهرت أحدث الأرقام في الصين، زيادة في عدد حالات الزواج المتأخر خاصة في المناطق الريفية.

وفي انخفاض حاد مقارنة بالعقد الماضي، بقي أكثر من 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة غير متزوجين في عام 2023، ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي هو السبب وراء التشاؤم بين الشباب الصيني، حسب تلك الأرقام.

وقال تشانغ يو، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعمل في إحدى شركات البنية التحتية، إنه تجنب مشاكل كبيرة بعدم الزواج، إن "الزواج والولادة وقروض المنازل والسيارات كلها التزامات، وهي سحب على المكشوف من المستقبل"، مضيفاً "عندما يكون الانكماش الاقتصادي واضحا، إذا لم يكن هناك مصدر للدخل، فلا يمكننا إلا خفض النفقات".

ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي للسكان والتوظيف في الصين لعام 2023، وصل معدل غير المتزوجين للأعمار 25 و29 عاما في المناطق الحضرية في الصين إلى 56.9 في المائة وتبلغ 47.4 في المائة بالنسبة لشباب الريف ويمكن ملاحظة أن الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي أدت إلى تخفيض الرواتب، وفقدان الوظائف، وتصاعد عدم اليقين المهني، تزيد من إحجام الشباب عن الزواج.

وقالت جيسيكا فو، منسقة التسويق من مدينة قوانغتشو، إن ابنة عمها اضطرت إلى التخلي عن حياتها المهنية وأن تصبح امرأة صينية "تقليدية"، وقالت "أنا لا أحب ما يفعله الزواج بالناس في الصين، وأضافت: "لكنني اخترت عدم الزواج"، في حين أن نمط الحياة الحديث هو أحد العوامل الرئيسية لتأخر الزواج أو اتجاه عدم الزواج في الصين، يبدو أن التحديات الاقتصادية هي السبب الرئيس".

واعترفت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن ارتفاع نفقات التعليم وتربية الأطفال أدى إلى انخفاض معدل الزواج، وقال يو تشانغ وهو فني مختبر يبلغ من العمر 26 عاماً من شنغهاي ويعيش مع صديقته، إن "شراء منزل وتربية طفل أمر غير واقعي"، مضيفا "الزواج هو نوع من الموت في الصين، فكرة الزواج تجعلنا أكثر توتراً من السعادة، سوق العقارات ليس جيداً، كما أن إنجاب طفل مكلف للغاية".