جنوب أفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم على رفح

وقالت الرئاسة في بيان لها، انها "قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح".وأضافت: "وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة".