هجوم أمريكي بريطاني جديد على الحديدة اليمنية

يأتي ذلك بعدما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الاثنين، إن "الجماعة استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ".من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن "الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال. وذكرت القيادة الأميركية أن السفينة (ستار آيريس) المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران".وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، والتي تقول أن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.