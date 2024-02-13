Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تقرير إنجليزي يكشف: ليفربول يتأهب لرحيل صلاح
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قلق أممي من زيادة اهتمام الدول بشراء وتطوير الأسلحة

دوليات

2024-02-13 | 13:11
قلق أممي من زيادة اهتمام الدول بشراء وتطوير الأسلحة
المصدر:
روسيا اليوم
510 مشاهدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من أن استثمار الدول في شراء وتطوير الأسلحة يزداد "بضراوة" على حساب ضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال غوتيريش خلال كلمة ألقاها في جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول تغير المناخ والأمن الغذائي: "من المثير للقلق أن نرى الدول تنفق مبالغ هائلة على التسلح، بينما تخفض ميزانيات الأمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية المستدامة".

وأضاف: "يمكننا أن نكسر الرابط المميت بين الجوع والفوضى المناخية والصراعات، والتهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين، فلنعمل على تحويل ذلك إلى حقيقة واقعة وبناء مستقبل مستدام صالح للعيش وخال من الجوع وأهوال الحروب".

وأفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره بوقت سابق أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بنسبة 9% في عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار، ويأتي نصف هذا المبلغ من دول "الناتو".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-13
Morning Live
Play
Morning Live
المهر العالي و عزوف الشباب عن الزواج - الحلقة ٢١٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-13
Play
المهر العالي و عزوف الشباب عن الزواج - الحلقة ٢١٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-13
Play
منطقة السنك بغداد - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
استخدامات العين باللهجه العراقيه - 13-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-13
Play
استخدامات العين باللهجه العراقيه - 13-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر وتصيحه الى المجتمع - 13-02-2024
00:30 | 2024-02-13
Play
فقرة وتر وتصيحه الى المجتمع - 13-02-2024
00:30 | 2024-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر العراقي عمر البياتي - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-12
Play
اليوتيوبر العراقي عمر البياتي - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-12
Play
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-12
عشرين
Play
عشرين
جلسة فصل المواقف... نصاب هزيل وعتاب ثقيل - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-11
Play
جلسة فصل المواقف... نصاب هزيل وعتاب ثقيل - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-11
خط أحمر
Play
خط أحمر
من مراهقين الى تجار مخدارت وتسهيل دعـ*ـارة - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
14:30 | 2024-02-11
Play
من مراهقين الى تجار مخدارت وتسهيل دعـ*ـارة - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
14:30 | 2024-02-11
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية وبنات افكاري 11-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-11
Play
30 ثانية وبنات افكاري 11-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-13
Morning Live
Play
Morning Live
المهر العالي و عزوف الشباب عن الزواج - الحلقة ٢١٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-13
Play
المهر العالي و عزوف الشباب عن الزواج - الحلقة ٢١٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-13
Play
منطقة السنك بغداد - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
استخدامات العين باللهجه العراقيه - 13-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-13
Play
استخدامات العين باللهجه العراقيه - 13-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر وتصيحه الى المجتمع - 13-02-2024
00:30 | 2024-02-13
Play
فقرة وتر وتصيحه الى المجتمع - 13-02-2024
00:30 | 2024-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر العراقي عمر البياتي - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-12
Play
اليوتيوبر العراقي عمر البياتي - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-12
Play
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-12
عشرين
Play
عشرين
جلسة فصل المواقف... نصاب هزيل وعتاب ثقيل - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-11
Play
جلسة فصل المواقف... نصاب هزيل وعتاب ثقيل - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-11
خط أحمر
Play
خط أحمر
من مراهقين الى تجار مخدارت وتسهيل دعـ*ـارة - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
14:30 | 2024-02-11
Play
من مراهقين الى تجار مخدارت وتسهيل دعـ*ـارة - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
14:30 | 2024-02-11
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية وبنات افكاري 11-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-11
Play
30 ثانية وبنات افكاري 11-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-11
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.