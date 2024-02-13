بايدن يدعو الى عدم السماح بحدوث "تصدّعات" في الناتو

دعا الرئيس الامريكي جو بايدن، الثلاثاء، الى عدم السماح بحدوث "تصدّعات" في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بايدن في تصريحات صحافية، "يجب ألا نسمح بحدوث تصدّعات في حلف شمال الأطلسي"، مشيراً الى أن "الحلف بالنسبة لترامب لا يهمه لأنه لا يعرف إلا منطق الصفقات".

وأضاف "لا نتخلى عن حلفائنا ولا نخضع للآخرين ولن نتخلى عن أوكرانيا".

ولفت بايدن الى أنه "إذا كان يعتقد بوتين أنه بغزوه أوكرانيا سيُفلت من العقاب فعليه أن يعتبر من التاريخ".