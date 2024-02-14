واشنطن: لا نتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال القمة المقبلة

وأضافت سميث في إفادة صحفية بأنها تعتقد بأن القمة التي ستعقد هذا العام في واشنطن ستعطي "مؤشرا يدل على أن التحالف يواصل التقارب مع أوكرانيا وعلى أننا نتّخذ خطوات ملموسة لكي نشكل جسرا بين الوضعية التي نحن فيها حاليا والعضوية الكاملة".وتابعت: "الولايات المتحدة تبذل جهدها لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين على إجراء الإصلاحات اللازمة في بلدهم من أجل المضي قدما نحو التكامل الأوروبي-الأطلسي".وأردفت: "لا يزال تركيزنا منصبا في المقام الأول على دعم كييف في المعركة الحالية وضمان قدرتها على الانتصار في ساحة المعركة".