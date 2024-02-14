بعد 11 عاما.. أردوغان في مصر

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.وقالت مصادر مطلعة بالمطار "وصل الرئيس التركي والوفد المرافق له علي طائرة خاصة، وكان في استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي".وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين خلال السنوات الماضية، والتي تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسي وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.وكانت الرئاسة التركية أعلنت، الأحد الماضي، أن "أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".