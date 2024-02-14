الجيش الإسرائيلي يطلق عملية جوية واسعة ضد لبنان

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفصيل إضافية في وقت لاحق".واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا.وتأتي هذه العملية رداً على عملية نفذها حزب الله بصلية صاروخية استهدفت شمال إسرائيل، وأوقعت قتيلاً ونحو 9 مصابين.