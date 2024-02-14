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"كلمات ترامب" تغضب الناتو.. وألمانيا تعلن تحقيق الهدف
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"كلمات ترامب" تغضب الناتو.. وألمانيا تعلن تحقيق الهدف
دوليات
2024-02-14 | 10:47
Alsumaria Tv
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المصدر:
Sky News عربية
969 مشاهدة
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن ألمانيا حققت هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، للمرة الأولى منذ 1992، إذ زاد الإنفاق بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر منذ عامين.
وذكرت الوكالة أن الحكومة الألمانية تخصص ما يعادل 73.41 مليار دولار للإنفاق على الدفاع في العام الجاري، وهذا مبلغ غير مسبوق بالنسبة لألمانيا من حيث القيمة المطلقة وسيشكل 2.01 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد قال هذا الأسبوع إن ألمانيا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي، لكن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن أرقام محددة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، الخميس، وتستضيف الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا منفصلا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.
وتسلط حكومة شولتس الضوء على زيادة الإنفاق على الدفاع في فترة تكتنفها الضبابية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.
كلمات ترامب.. هل أرعبت أعضاء الناتو؟
وأثار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، غضب أعضاء الحلف مطلع الأسبوع عندما قال إنه سيمتنع عن حماية الأعضاء الذين لا ينفقون بما يكفي على الدفاع.
ورد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على تلك التصريحات في مقابلة مع قناة فيلت التلفزيونية مساء الثلاثاء، بالقول إن ترامب يخاطر بإفساد علاقات الولايات المتحدة مع باقي دول الحلف "وستلحق أمريكا الضرر بنفسها في نهاية المطاف".
وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد قال الأربعاء، إن 18 من دول الحلف ستحقق هدف الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2024.
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل أن الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف العسكري ستستثمر إجمالا 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام.
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