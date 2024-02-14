غارات إسرائيلية تستهدف بلدات لبنانية بينها النبطية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.



وقال الناطق باسم "الجيش الإسرائيلي"، إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان"، مبينا أنه "سيتم الإعلان عن تفصيل إضافية في وقت لاحق".





واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا، واستشهد مدني وجرح اثنين من المارة المدنيين في الغارة على عدشيت. وحلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تم تحليق مكثف فوق العاصمة بيروت ومناطق ساحل المتن وكسروان شمالا.واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا، واستشهد مدني وجرح اثنين من المارة المدنيين في الغارة على عدشيت.

الى ذلك، أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" باغتيال عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.



وقال الموقع إن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف الإسرائيلي على "حي المسلخ" في النبطية استهدف شقة، مؤكداً أن الجامعات والمدارس في النبطية ستغلق يوم الخميس بعد القصف الإسرائيلي.