كان لديه 10 من السبايا الإيزيديات.. تفاصيل "مثيرة" عن حياة "أبو بكر البغدادي"

لأول مرة في وسيلة إعلامية: أسماء محمد زوجة أبو بكر #البغدادي في #مقابلة_خاصة وحصرية على قناة #العربية تكشف أسرار وخفايا زعيم #داعش وكواليس التنظيم الخميس 15 فبراير 14:00 غرينتش 17:00 بتوقيت #السعودية.. تابعونا pic.twitter.com/SsCRFb7q2Z
— العربية (@AlArabiya) February 15, 2024
لأول مرة في وسيلة إعلامية: أسماء محمد زوجة أبو بكر #البغدادي في #مقابلة_خاصة وحصرية على قناة #العربية تكشف أسرار وخفايا زعيم #داعش وكواليس التنظيم الخميس 15 فبراير 14:00 غرينتش 17:00 بتوقيت #السعودية.. تابعونا pic.twitter.com/SsCRFb7q2Z