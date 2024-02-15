بايدن يمنح الفلسطينيين في أمريكا "المغادرة القسرية المؤجلة"

وجاء قرار بايدن المؤقت، والذي لا يعني أنه لن يتم تهجير الفلسطينيين، مستقبلًا، بعد أن دعا أكثر من 100 مشرع ديمقراطي البيت الأبيض إلى استخدام إما المغادرة القسرية المؤجلة أو سلطة مماثلة تسمى وضع الحماية المؤقتة، لضمان عدم إجبار الفلسطينيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة على العودة إلى الظروف الخطيرة في غزة.وبحسب موقع "هلو أمريكا" الرسمي المختص بشؤون الهجرة إلى الولايات المتحدة، "تمنح حالة الحماية المؤقتة (TPS) والمغادرة القسرية المؤجلة (DED)، الحماية للأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى وطنهم. يمكن أن تكون هذه الظروف مثل النزاعات والكوارث الطبيعية. لكن المغادرة هي لفترة مؤقتة من الزمن فقط. فهي ليست دائمة".وتعتمد متطلبات الأهلية للاستفادة من هذه الحالة على شروط يحددها بايدن نفسه.وذكر مسؤول في إدارة بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه بموجب هذه الخطوة سيكون 6000 فلسطيني مؤهلين لبرنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان أن "منح المغادرة القسرية المؤجلة سيوفر الحماية لمعظم الفلسطينيين في الولايات المتحدة، مع استثناءات معينة"، بما في ذلك المجرمون المدانون، وآخرون يعدون تهديدًا للسلامة العامة.وأضاف سوليفان أن أولئك الذين يعودون طوعًا إلى الضفة الغربية أو غزة سيفقدون هذه الحماية.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض ضغوطا هائلة من المجتمع العربي الأمريكي بشأن الوضع في غزة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب دعا، قبل أيام، إلى ترحيل الفلسطينيين الذين يعبرون عن دعمهم لحركة حماس، ممن يشاركون بالمظاهرات.