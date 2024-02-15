مرسوم أميري بحل مجلس الامة الكويتي

وجاء هذا القرار، حسب بيان نشرته الوكالة، بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".وجاء في نص المرسوم الصادر عن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء: "بناء على ما بدر... يحل مجلس الأمة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".وشكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، في كانون الثاني الماضي.وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في اذار الماضي.