قتلى بغرق قارب مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا

كشف مسؤول بالحرس الوطني التونسي، الخميس، عن مقتل خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة تونس، أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل إيطاليا.

ولفت المسؤول حسام الدين الجبابلي بحسب وكالة "رويترز"، الى أن خفر السواحل انتشل جثثهم وأنقذ 44 شخصا آخرين من نفس القارب قبالة مدينة جرجيس الساحلية الجنوبية.

وتمثل تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتى نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب إحصاءات أفاد بها الجبالي في وقت سابق.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60 في المئة عن العام السابق.