مراقبون يكشفون عن استياء بسبب هجرة الشركات الصينية (وثيقة)

كشف مراقبون للشأن الاقتصادي عن وجود استياء بسبب هجرة الشركات الصينية من العراق.

وقال المراقبون في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك استياءً من قبل خبراء الاقتصاد بسبب هجرة الشركات الرصينة وما حدث مع شركة شل يعتبر تكملة لقصة سابقة بترك شركة bp من حقل محنون".

وأضافوا أن "هناك مشاكل كبيرة مع المشغلين لجولات التراخيص وخصوصا في محافظات الوسط والجنوب وما حصل من مخالفات إدارية وفساد مالي".

وتابعوا "تطلب الأمر الغاء التصاريح الامنية لمدراء الحقل بالوثائق من قبل مشغل حقل شرقي بغداد"، مشيرين الى أن "هناك شبهات فساد لبعض المناقصات لنفس الحقل من قبل عضو في لجنة النفط والغاز والذي طلب تدخل الادعاء العام للتحقيق بالمناقصة".