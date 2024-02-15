إيران.. "انفجار كبير" قرب مدينة شهريار

هذا وأفادت وكالة "تسنيم" بحدوث حريق في شركة كيماويات في شهريار، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقال مسؤولون محليون إنهم يشتبهون في حدوث "تخريب".وتتعرض إيران بين فترة وأخرى لحوادث مشابهة، زادت وتيرتها نوعا ما بعد الحرب المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل.