​واشنطن تكشف تفاصيل هجوم إلكتروني على سفينة إيرانية

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز"، تفاصيل تتعلق بشنّ الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وقال تقرير الشبكة إن "الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من رد الحكومة على هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل بالعراق مدعومة من إيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي".

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أمريكية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.

وقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، وحمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون في هجوم منذ بدء الحرب في غزة.