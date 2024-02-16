تركيا تعلن تحييد 4 من عناصر "بي كي كي" شمالي العراق

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق في منطقة عمليات "المخلب".

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية حيّدت 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي" تم رصدهم في منطقة عمليات "المخلب" شمال العراق.



وشددت الوزارة على أن "العمليات ستتواصل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر عنصر في المنطقة".