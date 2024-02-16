الخزانة الامريكية تعلن دخول العقوبات على الحوثيين حيز التنفيذ

وكانت الحكومة الأميركية قالت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي، وفق رويترز.يشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة في خليج عدن نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".وقالت القيادة المركزية في بيان، إن "أي إصابات لم تقع بين أفراد السفينة وإن الأضرار بسيطة للغاية، مضيفة أن السفينة واصلت رحلتها".إلى جانب ذلك أكدت أن "قواتها نفذت ضربتين دفاعاً عن النفس، مساء أمس الخميس، استهدفت فيهما 3 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن".فيما ذكر الإعلام الحوثي أن "الطيران الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارتين على منطقة الجبانة باليمن".وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس استهداف سفينة بريطانية، أثناءَ إبحارِها في خليج عدن، بصواريخ بحرية.يذكر أنه منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من تشرين الاول الماضي، شن الحوثيون أكثر من 40 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على السفن التجارية، بحجة توجهها إلى إسرائيل، أو عودة ملكيتها لجهات إسرائيلية.كما حاولوا استهداف سفن أميركية أيضاً، ما دفع الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا إلى ضرب عشرات المواقع في اليمن بشكل متكرر.