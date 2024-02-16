الكرملين يرد على التصريحات الغربية بشأن وفاة المعارض الروسي نافالني

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي، إنه "لا توجد معلومات عن أسباب الوفاة، وفي الوقت نفسه يتم الإدلاء بمثل هذه التصريحات. ومن الواضح أن هذه (تصريحات) مسعورة للغاية. ونحن نعتبر مثل هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق".وفي وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن وبروكسل هما المستفيدتان من وفاة المعارض أليكسي نافالني.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم".وأوضحت أنه "لم تصدر بعد أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، فيما استنتاجات الغرب كانت جاهزة مسبقا".وأعلنت إدارة السجون الروسية، اليوم الجمعة، وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، وقالت إن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.