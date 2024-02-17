أكبر 10 دول ستشهد زيادة بعدد المسلمين حتى 2030.. ما مرتبة العراق؟

وجاء العراق بالمرتبة السادسة عالميًا من بين الدول العشر، وبعدد سكان مسلمين يبلغ 53.22 مليون شخص في عام 2023، أي بزيادة نحو 11.8 مليون شخص مسلم مقارنة بعام 2020، وبنسبة زيادة تبلغ 28.46%، بحسب مجلة "سي وورلد".وجاءت الهند بالمرتبة الأولى بعدد زيادة السكان المسلمين، وبواقع 35.62 مليون نسمة حتى عام 2030، وجاءت ثانيا نيجيريا ثانيا بزيادة ستبلغ 34.9 مليون مسلم، وباكستان ثالثا بزيادة ستبلغ 29.9 مليون مسلم حتى عام 2030، تليها اندونيسيا وبنغلادش والعراق ومصر وأفغانستان واليمن والسودان بالمرتبة الأخيرة.