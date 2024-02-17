أغلبها من العراق.. إيران تكسب مليار دولار من السياحة العلاجية خلال عام

بهرام عين اللهي وهو يتحدث للصحفيين على هامش حفل تدشين معرض السياحة العلاجية بطهران، أوضح أن هؤلاء السياح الذين زاروا إيران، جاؤوا من 60 بلداً لتلقي العلاج.ولفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني الى أن شعوب الدول الجارة، تقصد إيران للعلاج "بسبب امتلاك الجمهورية الاسلامية الايرانية اقوى منظومة صحية وعلاجية في المنطقة".وتابع بهرام عين اللهي أن مليوناً و200 ألف سائح من 64 جنسية، زاروا إيران العام الماضي، غالبيتهم كانوا من العراق وافغانستان.واكد ان معظم السياح الذين قصدوا إيران للعلاج خلال العام الماضي جاؤوا من كل منوافغانستان وباكستان وسلطنة عمان والبحرين وارمينيا وطاجيكستان وبلدان منطقة الخليج.وأشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني الى أن 20 بالمائة من السياح الذين يزورون إيران، يأتون بغرض تلقي العلاج.