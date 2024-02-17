تركيا تعلن اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

وقال كايا في مؤتمر صحفي، إنه "تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية تبين أنهم متواطئون مع التنظيم".وأضاف أن "اعتقال المتهمين تم خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية".وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت تحييد 2120 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا وشمالي العراق خلال عام 2023.