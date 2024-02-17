الزيجات المثلية قانونية في 35 دولة بعد انضمام اليونان.. إليك الخريطة

في حين أن المكسيك ليس لديها قانون وطني بشأن زواج المثليين، فإن أكثر من نصف ولاياتها تنظمه وتسمح به وتعترف به.منذ عام 2001، عندما أصبحت هولندا أول دولة تقنن زواج المثليين، كانت هناك جهود مكثفة في جميع أنحاء العالم لتمرير تشريعات مماثلة. أصبحت تايوان، على سبيل المثال، أول دولة آسيوية تجعل زواج المثليين حقيقة واقعة في عام 2019.ومع ذلك، لا تزال المساواة في الزواج مقتصرة إلى حد كبير على بلدان الأمريكتين وأوروبا وأوقيانوسيا.فيما يلي الدول التي يسمح فيها بزواج المثليين بحسب المنطقة وسنة إصدار القرار: